Газ для України може подешевшати в рамках СП «Газпрому» й «Нафтогазу» - Міллер

Москва. Зниження ціни на газ для України може відбутися в рамках створення ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» спільного підприємства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії.

За його словами, на корпоративному рівні й на рівні українського профільного міністерства під час переговорів Україна виступає з пропозицією знизити ціну на поставки російського газу в поточний період часу.

Він нагадав, що зараз ціна на газ для України на 100 дол. нижча, ніж ринкова згідно з Харківськими домовленостями.

«Якщо говорити про Україну, наше бачення таке: мабуть, НАК «Нафтогаз України» і в цілому Україна могли б вирішити дуже багато питань, прийнявши нашу пропозицію щодо злиття «Газпрому» й «НАК Нафтогаз України» і створення єдиної компанії», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, в цьому випадку діятиме єдина цінова політика, як на внутрішньому російському ринку для населення й промисловості України.

О.МІЛЛЕР підкреслив, що в разі створення СП у «Нафтогазу» з`явиться можливість фінансувати модернізації ГТС України.

«Це питання більш ніж актуальне й починає турбувати і кінцевих покупців, і постачальників газу», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, пропозиції «Газпрому» дозволять отримати фінансовий ресурс, який дозволить ГТС України відповідати всім вимогам, які існують на ринку.

«Наше бачення таке: ми можемо піти назустріч нашим українським друзям із розумінням того, що буде одна компанія, в якої будуть спільні цілі», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, всі зустрічі й переговори, які велися або вестимуться з української тематики, в першооснові виходять саме з розуміння створення спільної компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.МІЛЛЕР заявляв, що ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.