Міллер: газове СП з Україною РФ розглядає як перший крок до єдиної компанії

Голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що у переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» - УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії «Газпром», відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, чи можливо змінити формулу ціни газу для України без створення СП.

«Вранці гроші - увечері стільці. Увечері гроші - вранці стільці. Без створення, без того, без сього (спільного підприємства - УНІАН) - неможливо », - сказав О.МІЛЛЕР.

«Хотів би звернути вашу увагу, що у переговорах з нашими українськими колегами мова йде про створення СП, але тільки як про етап... Ми готові розглядати створення СП, але створення СП може бути першим кроком злиття двох компаній», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи згодна з цим українська сторона, О.МІЛЛЕР заявив: «Україна хоче дешевий газ».

При цьому голова «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови - це одна тема, а створення єдиної компанії - інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, - це зовсім інша історія, зовсім не та, про яку говорилося, коли йшлося про єдину компанію», - уточнив він.

При цьому О.МІЛЛЕР зазначив, що двосторонні газові переговори проходять регулярно.