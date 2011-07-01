Для «Газпрому» принципово поставляти газ до КНР на однакових умовах з Європою – Міллер

Для ВАТ «Газпром» принципово поставляти газ до Китаю на принципах рівнодохідності з Європою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії.

«Якщо говорити про ціну, мова не про розбіжність у абсолютних цінах, для нас принципово важливо - рівнодохідність із європейським ринком», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, наступний раунд переговорів із Китаєм пройде в липні.

Він зазначив, що йдеться про постачання 30 млрд. куб. м газу щорічно протягом 30 років.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Газпром», О.МІЛЛЕР заявив, що вихід на нові ринки дозволить «Газпрому» збільшити обсяг експорту газу в 1,5 раза.