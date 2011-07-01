Сьогодні у Москві відбудеться черговий раунд переговорів Міллера і Бойка
10:01, 01 липня 2011Енергетика
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Сьогодні у Москві відбудеться черговий раунд переговорів голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА й міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.
Про це О.МІЛЛЕР сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів «Газпрому», відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.
«1 липня, тут, у Москві, у будинку на Намьоткіна, 16 (головний офіс «Газпрому») будуть продовжені переговори з нашими українськими колегами, зокрема, з Юрієм БОЙКО», - заявив він.
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