Міллер впевнений, що український суд справедливо розгляне «газову справу» Тимошенко

Голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР вважає, що український суд справедливо розгляне «газову справу» колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, що він думає про судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО за газові угоди між Україною і РФ у 2009 році.

«Це найважче запитання на сьогоднішній прес-конференції: просять дати оцінку українському судові. Ви знаєте, я не буду надто оригінальним - згадаю класичний радянський фільм і скажу: мабуть, український суд - найсправедливіший суд у світі», - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він ухилився від відповіді на запитання, чи були нагороджені російські переговорники за підписання даного контракту.

«А ви як думаєте?» - сказав він.