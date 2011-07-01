Бундестаг схвалив відмову Німеччини від атомної енергетики

Депутати німецького Бундестагу 30 червня більшістю голосів схвалили запропонований урядом Ангели МЕРКЕЛЬ законопроект щодо повної відмови від атомної енергетики до 2022 року. Про це повідомляє агентство DPA.

За закон проголосували 513 парламентаріїв, проти – 79, утрималися - 8.

Відповідно до планів уряду, 8 із 17 діючих АЕС будуть виведені з експлуатації негайно. Йдеться про сім найбільш старих атомних електростанцій, побудованих до 1980 року, а також про АЕС "Крюммель", закриту на ремонт ще в 2009 році, зазначає Лента.ру.

Решта 9 АЕС буде заглушено поетапно: по одній станції в 2015, 2017 і 2019 роках і по три - в 2021 і 2022 роках. Натомість влада має намір зробити ставку на відновлювальні "зелені" джерела електроенергії, частку яких у виробництві електрики до 2020 року планується збільшити з сьогоднішніх 17 до 35 відсотків.

Крім того, у Німеччині з`являться 9 нових газових електростанцій. Відмова від АЕС також потребуватиме кардинальної реорганізації енергетичної інфраструктури. Влада вже заявила, що має намір здійснити масштабну перебудову енергомереж за чотири роки, замість раніше запланованих десяти років.

Нагадаємо, що ще в 2010 році уряд А.МЕРКЕЛЬ прийняв прямо протилежний закон, який не скорочував, а навпаки продовжував термін роботи німецьких АЕС у середньому на 14 років. Проте після аварії на японській АЕС "Фукусіма-1" у березні цього року правляча консервативно-ліберальна коаліція повністю змінила свою енергетичну політику й узяла курс на відмову від атомної енергетики.