"Газпрому" доведеться повернути Литві її ГТС. Парламент країни прийняв закон...

Парламент Литви ухвалив закон, який забороняє постачальникам газу володіти газотранспортною системою в країні, повідомляє Reuters. У разі, якщо Президент країни підпише документ, то "Газпрому", що володіє 37,1% литовської газової компанії Lietuvos Dujos, доведеться найближчими роками відмовитися від володіння газопроводами в Литві.

"Це важливий крок до незалежності... Продаж газопроводів вісім років тому був великою помилкою", - цитує агентство слова прем`єр-міністра Литви Андрюса КУБІЛЮСА.

На даний момент "Газпром" є єдиним постачальником газу до Литви. Акціонерами Lietuvos dujos, крім "Газпрому", є уряд Литви (17,7% акцій) і E.ON Ruhrgas International (38,9%).

У 2009 році Євросоюз домовився про лібералізацію енергетичних ринків, зобов`язавши в рамках так званого третього енергопакета ЄС газові компанії відокремити виробництво від розподільних мереж. На думку Брюсселя, це зробить газові ринки більш конкурентними. Втім, третій енергопакет не зобов`язує країну здійснювати розділення доти, доки вона одержує газ лише з одного джерела.

У "Газпромі" раніше виступали як проти третього енергопакета, так і проти розділення Lietuvos Dujos. На думку компанії, виділення газопроводів, що належать їй, в окрему компанію є незаконним. Магістральні газопроводи уряд Литви збирається націоналізувати, однак схему того, як це буде зроблено, не розкриває.