Для реалізації чорнобильських проектів залишилось зібрати близько 28 млн. євро

12:41, 01 липня 2011
Енергетика
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Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявляє, що для реалізації чорнобильських проектів залишилось зібрати близько 28 млн. євро донорських коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В.БАЛОГА зазначив, що станом на сьогоднішній день з необхідних для реалізації чорнобильських проектів 740 млн. євро не вистачає 27,5 млн. євро. Міністр сказав, що найближчим часом мають бути проведені консультації між міжнародними організаціями, які залучені до цього проекту, і висловив сподівання, що ці кошти будуть зібрані.

В.БАЛОГА нагадав, що це дасть можливість сформувати бюджет проектів і закінчити побудову нового об’єкту «Укриття» та іншої інфраструктури на Чорнобильській АЕС, як і було заплановано, до 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни-учасниці конференції тоді зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.

Пізніше ще низка країн заявили про доручення до фінансування Чорнобильських проектів. Це, зокрема, Саудівська Аравія та Канада (сума внесків – 14 та 21 млн. євро відповідно). Крім того, голова Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ оголосив про рішення його країни внести до Чорнобильського фонду "Укриття" 26 млн. євро.

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