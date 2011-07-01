НКРЕ підвищила «зелені» тарифи на електроенергію на липень на 1,1%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) в липні підвищила тарифи на електроенергію, що виробляється з альтернативних джерел, на 1,1%.

Як повідомили УНІАН у комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 30 червня.

Зокрема, тариф на електроенергію, що виробляється на вітроустановках, зросте до 129,82 коп. за кВт/год., з біомаси – до 142,18 коп. за кВт/ год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – до 89,02 коп. за кВт/ год., на сонячну енергію, що виробляється установками, розташованими на землі – до 534,1 коп. за кВт/ год., на дахах – до 489,59 коп. за кВт/ год. (всі без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії та характеристик енергогенеруючого устаткування.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.