Лисичанський НПЗ переходить на Євро-4. Відвантаження розпочнеться протягом кількох днів

Лисичанський НПЗ (Приватне АТ «ЛІНІК», Луганська обл.), що Належить ТНК-ВР, завершив модернізацію технологічних установок для переходу на випуск бензинів класу Євро-4.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «ТНК-BP Коммерс».

У повідомленні наголошується, що таким чином підприємство повністю готове до роботи за стандартами підвищеної якості і протягом кількох днів розпочне відвантаження нового продукту на внутрішній ринок для потреб власної збутової мережі і партнерів.

«Інвестиційний бюджет проектів з підвищення якості продукції на «ЛІНІКу» становить близько 120 млн. дол. Для переходу на Євро-4 ми модернізували установки гідроочищення дизельного пального та ізомеризації, реконструювали заводське обладнання, посилили технологічний режим роботи установок риформінгу, каталітичного крекінгу та ізомеризації», - відзначив головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО.

За словами топ-менеджера, наступним етапом модернізації підприємства має стати перехід на норми Євро-5. Для цього на НПЗ необхідно модернізувати установки з виробництва водню і сірки, а також побудувати установку знесірнення бензинів. Терміни реалізації цих проектів залежатимуть від ситуації на українському ринку і можливості одержувати повернення на вкладений капітал.

Як повідомлялося раніше, Лисичанський НПЗ може вже у 2012 році освоїти випуск нафтопродуктів Євро-5. Розвиток підприємства стримують нерівні умови конкуренції із заводами Митного союзу, які одержують сировину для переробки без сплати експортного мита на нафту.

Скасування мита на імпортні нафтопродукти у травні 2005 року призвело до того, що частка іноземного пального на українському ринку зросла майже в 6,5 разу. Поточного року субсидійована перевага НПЗ Росії, Білорусі і Казахстану перед українськими компаніями досягло рекордних 180 дол. на 1 тонні нафти. Це зумовило падіння внутрішнього виробництва і завантаження потужностей українських заводів на рівні 20-30%. Частка імпорту з країн Митного союзу постійно зростає і до кінця 2011 року може досягти 70% українського ринку нафтопродуктів.

Нагадаємо, в 2000-2010 рр. ТНК-BP вклала у розвиток свого бізнесу в Україні більш як 1 млрд. дол., з них 600 млн. дол. – у Лисичанський НПЗ. У 2011 році інвестиції у завод становитимуть десь 70 млн. дол.

У 2007 р. Лисичанський НПЗ першим з українських заводів розпочав виробництво дизельного пального Євро-4. Європейські екологічні стандарти (норми "Євро") регламентують вміст у вихлопі автомобілів вуглеводнів, оксидів азоту, чадного газу і твердих частинок. Стандарт Євро-4 передбачає зменшення вмісту окислу азоту в автомобільному вихлопі на 30%, твердих частинок – на 80%, сірки – на 0,005%, ароматичних вуглеводнів – на 35%, бензолу – на 1%.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами ви добутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році у результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлено такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – управляючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).