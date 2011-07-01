Тариф на транспортування газу споживачам України з липня виріс на 9,7%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 липня ц.р. підвищила загальний тариф на транспортування природного газу трубопровідним транспортом для споживачів України на 9,74% - до 285 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на рішення, прийняте на засіданні регулятора 30 червня.

Середній розрахунковий тариф на транспортування газу по магістральних трубопроводах для ДК «Укртрансгаз» з 1 липня виріс на 10,9% - до 101,7 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - на 20,6% - до 75,78 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на транспортування газу по розподільних трубопроводах збільшений на 9,12% - до 183,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Тариф на транспортування газу для споживачів, газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, виріс на 11,53% - до 244,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

При коригуванні тарифів враховувалося прогнозоване зростання у III кварталі ціни імпортованого природного газу, який використовується для технологічних потреб ГТС, до рівня 355-357 дол за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у березні п. р. НКРЕ підвищувала загальний тариф на транспортування газу на 11% до 259,7 грн. за тис. куб. м з 1 квітня.