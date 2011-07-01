Тариф на транспортування газу споживачам України з липня зріс на 9,7%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 липня ц.р. підвищила загальний тариф на транспортування природного газу трубопровідним транспортом для споживачів України на 9,74% – до 285 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на рішення, прийняте на засіданні регулятора 30 червня.

Середній розрахунковий тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами для ДК «Укртрансгаз» з 1 липня зріс на 10,9% – до 101,7 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для ДАТ "Чорноморнафтогаз" – на 20,6% – до 75,78 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами збільшено на 9,12% - до 183,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Тариф на транспортування газу для споживачів, газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, зріс на 11,53% - до 244,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

При корекції тарифів враховувалося прогнозоване зростання в III кварталі ціни природного газу, що імпортується, який використовується для технологічних потреб ГТС, до рівня 355-357 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. НКРЕ підвищила загальний тариф на транспортування газу на 11% до 259,7 грн. за тис. куб. м з 1 квітня.