Бойко і Міллер обговорили форми співпраці «Газпрому» і «Нафтогазу»
15:25, 01 липня 2011Енергетика
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Москва. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР обговорили перспективні форми співпраці ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської газової компанії за підсумками переговорів.
«Сторони обговорили хід співпраці у газовій сфері. Зокрема, розглядалися питання поточних поставок газу в Україну. Мова також йшла про перспективні форми співпраці ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - йдеться у повідомленні.
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