Бойко і Міллер обговорили форми співпраці «Газпрому» і «Нафтогазу»

Москва. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР обговорили перспективні форми співпраці ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської газової компанії за підсумками переговорів.

«Сторони обговорили хід співпраці у газовій сфері. Зокрема, розглядалися питання поточних поставок газу в Україну. Мова також йшла про перспективні форми співпраці ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - йдеться у повідомленні.