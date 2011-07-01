Інтерес інвесторів до розвитку малої гідроенергетики в Україні зростає

Стимулювання державою розвитку сфери відновлюваних джерел енергії активізувало інтерес вітчизняних і зарубіжних інвесторів до малої гідроенергетики.

Таку думку висловив УНІАН голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО.

«Практично на кожному засіданні ми розглядаємо питання, пов'язані з видачею ліцензії або встановленням «зеленого» тарифу для малої ГЕС», - сказав він.

Сьогодні кошти в реконструкцію старих станцій і будівництво нових малих ГЕС вкладають як фізичні особи-підприємці, так і досить великі компанії. Приміром, на рахунку компанії «Новосвіт» відновлення вже 15 малих ГЕС у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Крім того, компанія вже розпочала будівництво малої ГЕС «Мар'їна гать» в Чернівецькій області. «В цілому ми плануємо спорудити близько п'яти малих ГЕС у Чернівецькій області. Будемо працювати в шаховому порядку: завершили проектування однієї - приступили до проектування наступної», - сказав генеральний директор компанії Сергій КУЛЬМАТИЦЬКИЙ.

Гідроенергетичний потенціал Івано-Франківської області в даний час вивчає швейцарська компанія Alter Energy Group AG.

Більш докладно про перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні читайте в матеріалі «Малі ГЕС - великі надії ...», розміщеному на сайті «УНІАН-Економіка» http://economics.unian.net/rus/detail/93727.