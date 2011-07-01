Експерти очікують підвищення рівня довіри до української ядерної енергетики

"Український ядерний форум" прийнятий в європейський ядерний форум "ФОРАТОМ" першим з подібних організацій країн, які не є членами Євросоюзу. Очікується, що це дозволить координувати позиції з ключових питань розвитку ядерної енергетики, налагодити тісніші відносини з європейськими структурами, що мають відношення до формування європейської енергетичної політики та розвитку ядерної енергетики, налагоджувати співпрацю й обмінюватися досвідом у ядерній сфері з провідними світовими компаніями. Свої оцінки цієї події дали провідні економісти України в спеціальному опитуванні.

Виконавчий директор, Міжнародний Фонд Блейзера, Олег УСТЕНКО вважає, що «європейська інтеграція України передбачає співпрацю і роботу в більшій частині європейських інституцій і з величезного спектру проблем».

«Наша співпраця з ЄС з питань енергетичної політики є одним із ключових з точки зору проведення переговорів щодо асоційованої угоди (Associated Agreement). Більше того, велика кількість «вузьких місць» у цій сфері потребує якнайшвидшого вирішення», - зазначив експерт.

О. Устенко також підкреслив, що «не секрет, що іноді слабкість української сторони в переговорному процесі по асоційованій угоді викликана тим, що ми просто не в курсі частини ініціатив, які вже робляться ЄС у сфері енергетики». На його думку, у зв'язку з цим отримання "Українським ядерним форумом" асоційованого членства в Європейському ядерному форумі здається цілком логічним кроком, вписується в загальну концепцію євроінтеграції.

Директор енергетичних програм Центру "Номос" Михайло ГОНЧАР звернув увагу на те, що «ядерна енергетика в Європі, в тому числі і в Україну, переживає непрості часи після аварії на АЕС Фукусіма-1 в Японії». Тому, вважає експерт, йде своєрідне "ядерне згуртування", щоб не допустити різкого скорочення частки атомної генерації.

«Звичайно, прийом Українського ядерного форуму є позитивним кроком, але не варто перебільшувати його значущість, - оповіді він. - ПостФукусіма дає шанс для експансії в електроенергетиці газової та вугільної генерації. Крок ядерників повинен стати й поштовхом для вугільного об'єднання в Європі».

«В умовах Україна вугільний сектор має більше шансів, оскільки вугілля є наявним в достатку національним енергоресурсом, який не створює ефекту зовнішньої енергетичної залежності», - резюмував М. Гончар.

Провідний експерт енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Сергій ДЯЧЕНКО заявив, що «дане рішення стало логічним завершенням діалогу, який протягом останніх років проходив між «Українським ядерним форумом» і «Форатомом».

Експерт назвав можливості, що відкриваються для України, які дасть Асоційоване членство в «Форатомі». По-перше, мова йде про «просування на шляху інтеграції України в ЄС. В учасників Українського ядерного форуму та державних установ, які займаються ядерної сферою з'являться додаткові можливості для діалогу і відстоювання своїх інтересів з установами ЄС, підприємствами ядерної промисловості країн Європи та їх об'єднаннями».

Також, на думку експерта, варто очікувати поліпшення інформаційного обміну. Українські суб'єкти зможуть своєчасно отримувати інформацію про розробки європейських установ, європейської ядерної політики та надавати подібну інформацію про Україну. В цілому прогнозується «зростання довіри до української ядерної політики», вважає Дяченко.

«Асоційоване участь в «Форатомі» дозволить Україні розширити свою участь в європейській ядерної політики, в першу чергу в питаннях поліпшення безпеки АЕС, що позитивно позначиться на довірі до української ядерної енергетики як в Україні, так і за її межами», - підсумував він.

Провідний експерт енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Володимира ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що «прийняття «Українського ядерного форуму» в європейську асоціацію «Форматом» свідчить про намір представників європейського ядерного співтовариства зміцнювати співпрацю з українськими компаніями та організаціями, які працюють у цій сфері».

«З моєї точки зору, участь України в такому представницькому об'єднання піде на користь розвитку ядерної галузі країни, як з точки зору підвищення ефективності та надійності її функціонування, так і з точки зору удосконалення правового поля для створення привабливих інвестиційних умов, а також оптимізації функцій національного ядерного регулятора», - сказав В. Омельченко.

Довідка УНІАН: Генеральна асамблея "Форатому" 15 червня 2011 проголосувала за приєднання до цієї організації асоціації «Український ядерний форум».

«Європейський ядерний форум» - це об'єднання 16 національних ядерних форумів європейських країн (Бельгії, Болгарії, Угорщини, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Румунії, Чеської Республіки, Фінляндії, Франції, Німеччини, Швеції, Швейцарії), що представляють інтереси більше 860 великих європейських і транснаціональних компаній. Сфера діяльності цих компаній - надання продукції і послуг у ядерній галузі.

«Український ядерний форум» створений в грудні 2008 року підприємствами та організаціями ядерно-промислового комплексу Українb.

До асоціації входять: НАЕК «Енергоатом», ДП «Східний ГЗК», ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій», ВАТ «Південтеплоенергомонтаж», ВАТ «Теплоенергомонтаж», науково-виробниче підприємство «Хартрон-Енерго Лтд.»; Харківський науково- дослідний проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс"; Консалтингова компанія ENCONET Consulting Ges.mbH