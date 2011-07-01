«Укргазвидобування» побудує в Чернівцях новий газопровід

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», і Чернівецька міська рада підписали Угоду про соціальне партнерство, яке передбачає участь державної компанії в перебудові газової інфраструктури регіону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

Зокрема, «Укргазвидобування» візьме участь в реконструкції газорозподільної станції (ГРС) в с. Топорівци та добудові газопроводу високого тиску від ГРС до м. Чернівці. Введення в дію нового резервного газопроводу дасть можливість стабільно забезпечувати газом обласний центр і навколишні села.

«Без нового газопроводу місто ризикує в будь-який момент залишитися без газу, тому наше завдання - в найкоротші терміни завершити його будівництво. Сьогодні ми знайшли розуміння і підтримку з боку компанії «Укргазвидобування» і впевнені, що спільно вирішимо проблему газопостачання міста», - сказав в.о. міського голови Чернівців Віталій МІХАЙЛІШИН.

Компанія зазначає, що будівництво газопроводу було розпочато ще у 2004 році, в цілому було побудовано 13,3 км. газопроводу, однак в останні роки фінансування робіт різко скоротилося. На сьогоднішній день залишилося побудувати близько 2,6 км. газопроводу, в тому числі перетин через р. Прут. Одночасно будуть завершені роботи з реконструкції ГРС у с. Топорівци.

«На початок отоплювального сезону газопровід буде працювати. Вже найближчим часом компанія здійснить поставку труб для його будівництва, а також виділить необхідну техніку і робітників для проведення робіт», - заявив директор ДК «Укргазвидобування» Юрій БОРИСОВ.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України. За підсумками 2010 року підприємствами Компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» здійснює діяльність у 11 регіонах України, в компанії працюють 21 тис. працівників.