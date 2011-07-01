НКРЕ з липня підвищила тарифи «Чорноморнафтогазу» на зберігання, закачування та відбір газу

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила з 1 липня тарифи для ДАТ «Чорноморнафтогаз» на зберігання, закачування та відбір газу в підземних сховищах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії з посиланням на рішення регулятора, прийняте на засіданні у четвер.

Зокрема, тариф компанії на зберігання газу підвищено на 13,25%, - до 37,6 грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ), тариф на закачування газу підвищено на 88,7% - до 35,1 грн. за тис. куб. м. Тариф на відбір газу збільшений у 1,98 рази - до 33,9 грн. за тис. куб. м.

«Чорноморнафтогаз» планує закачати в ц.р. до підземних сховищ газу близько 300 млн. куб м. Загальний об'єм зберігання складе 823,1 млн. куб. м, а відбору - 300 млн куб м.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння та розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільш бюджетоутворюючих підприємств Криму і Україні.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».