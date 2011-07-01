«Вугілля України» поставить «Донбасенерго» 0,2 млн. тонн вугілля

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Донбасенерго» відібрала ДП «Вугілля України» для постачання у липні-серпні 200 тис. тонн вугілля (марки А, П).

Про це сказано у повідомленні компанії про підсумки відповідних торгів, опублікованому в «Віснику державних закупівель»

Згідно з умовами тендеру, «Вугілля України» поставить зокрема 150 тис. тонн вугілля марки А і 50 тис тонн вугілля марки П.

Згідно з угодою, підписаною сторонами 23 червня, вартість поставки вугільної продукції складе 193,8 млн. грн. (З ПДВ).

У першому півріччі ц.р. основним постачальником енергетичного вугілля на теплоелектростанції «Донбасенерго» виступала вуглезбутова «донька» приватного енергохолдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК Трейдинг» (Донецьк).

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Статутний фонд ВАТ «Донбасенерго» становить 236 млн. 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Міністерства вугільної промисловості.