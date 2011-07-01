Україна оголосила тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу

Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва морського терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал) на Чорноморському узбережжі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державного агентства з інвестицій та управління Національними проектами Україні Владислав КАСЬКІВ, сьогодні, 1 липня, в Києві в ході публічного оголошення тендера.

За його словами, оголошення про проведення тендеру буде опубліковано на офіційному загальнодержавному Інтернет-порталі «Державні закупівлі» 6 липня.

«Ми хочемо партнерства тільки з найбільш компетентними партнерами вже з нульового циклу ... Цей тендер буде проведено на найвищих відкритих і антикорупційних принципах ... Для нас важлива максимальна прозорість», - сказав він.

Зокрема, за його словами, торги будуть проходити в два етапи: 1 етап - 30 днів і 2 етап - 15 днів. В ході першого етапу будуть визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі; підтверджена професійна та технічна компетентність учасників та відповідність їх кваліфікаційним критеріям; визначено термін виконання. В ході другого етапу - остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.

При цьому В. КАСЬКІВ зазначив, що критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

В. КАСЬКІВ додав, що на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Також В. КАСЬКІВ зазначив, що майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджуватися і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи ).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект« LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі Україні до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО повинен був бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.