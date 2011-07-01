Підприємства, що потроїли споживання е/е, віднесені до 1 класу споживачів

Національна комісія регулювання електроенергетики віднесла промислові підприємства, які збільшили річне споживання електроенергії більш ніж втричі порівняно з 2008 роком, до першого класу споживачів.

Про це УНІАН повідомили в комісії, з посиланням на рішення прийняте на засіданні у четвер, 30 червня.

Згідно з рішенням, до 1 класу споживачів віднесені також промислові споживачі, які у період 2009-2011 рр.. ввели в експлуатацію нові виробничі потужності, щомісячний обсяг споживання яких складає більше 20 млн. кВт/год, незалежно від ступеня напруги в точці купівлі / продажу електроенергії.

На думку комісії, прийняття даного рішення буде стимулювати промпідприємства до введення в експлуатацію нових виробничих потужностей і нарощування промвиробництва. Регулятор поки не затвердив перелік підприємств, які на підставі цих критеріїв потраплять у розряд споживачів електроенергії 1 класу, які отримують електроенергію за тарифом значно нижче встановленого для 2 класу.

Нагадаємо, до 1 класу споживачів відносяться промпідприємства, які отримують електроенергію від постачальника в точці продажу електроенергії зі ступенем напруги 27,5 кВ і більше.

Споживачами 1 класу також є суб'єкти господарювання, які приєднані до шин електростанцій (за винятком гідроелектростанцій, які генерують електроенергію періодично), а також до шин підстанцій електромережі напругою 220 кВ і більше, незалежно від ступеня напруги в точці купівлі / продажу електроенергії.

Крім того, до цього класу віднесено промпідприємства з середньомісячним обсягом споживання електроенергії 150 млн. кВт / год та більше на технологічні потреби виробництва, незалежно від ступеня напруги в точці купівлі електроенергії.

До 2 класу відносяться споживачі, які отримують електроенергію в точці її продажу напругою менше 27,5 кВ.

У липні роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів 1 класу напруги встановлені на рівні 63,31 коп. за кВт-год (без ПДВ), а для споживачів 2 класу напруги - 83,56 коп. за кВт / год.