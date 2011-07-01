Мережа АЗС WOG збільшила автопарк до 150 бензовозів

ТОВ «Континент НафтоТрейд» (керує мережею АЗС WOG) збільшило автопарк для перевезення рідких видів нафтопродуктів до 150 бензовозів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, у червні компанія закупила 25 нових бензовозів на базі автомобілів Scania, в тому числі 5 газовозів.

«Перевезення нафтопродуктів власним транспортом - важливий етап у процесі забезпечення якості палива на АЗС WOG, який дозволяє повністю уникнути втрати якості при транспортуванні", - сказано у повідомленні.

Компанія не повідомляє суму угоди.

Довідка УНІАН. ТОВ «Континент НафтоТрейд» (м. Луцьк) входить до групи «Континіум», яка знаходиться в сфері впливу бізнесмена Ігора Єремєєва.

Компанія управляє мережею автозаправних станцій під брендом WOG (West Oil Group), що нараховує 393 комплекси у 23 областях України.