«Нафтогаз» має намір продати «Ощадбанку» ОВДП на 2,97 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» має намір продати ПАТ «Державний ощадний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,97 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про оголошення відповідного тендеру за процедурою закупівлі в одного учасника, «Нафтогаз України» має намір продати 2970000 облігацій (номінал - 1 тис. грн.): Лот 1 - ОВДП з кодом UA 4000092167, лот 2 - ОВДП з кодом UA4000092134, лот 3 - ОВДП з кодом UA4000092142.

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить: лот 1 - 1 млрд. 543,16 млн. грн. (Без ПДВ), лот 2 - 523,04 млн. грн. (Без ПДВ) лот 3 - 1 млрд. 022,07 млн. грн. (Без ПДВ).

Відповідний договір підписаний 25 червня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., Зобов`язання - 51,243 млрд. грн., Статутний капітал - 13,892 млрд. грн., Власний капітал - 16,838 млрд. грн.