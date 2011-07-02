На Волині порушено справу про списання 100 тис. грн. на будівництво фіктивного газопроводу

На Волині порушено кримінальну справу проти службових осіб, які списали 100 тис. грн. на роботи з будівництва фіктивного газопроводу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Як зазначено в повідомленні, прокуратурою області спільно з працівниками Управління СБУ на Волині зібрані матеріали стосовно службових осіб ТзОВ «Волиньгазбуд» та Головного управління містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, за результатами розгляду яких слідчим відділом УСБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Віталій ЯСЕЛЬСЬКИЙ, вище згадувані посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державних коштів у великих розмірах. Ще у 2009 році між ТзОВ «Волиньгазбуд» та Головним управлінням містобудування та житлово-комунального господарства було укладено договір підряду про будівництво підвідного газопроводу до села Колодеже, що на Горохівщині. Фінансування цього будівництва мало становити 100 тис. грн. з обов’язковим врахуванням витрат на проектні роботи, експертизу, авторський та технічний нагляд. Будівельники представили документи, за якими роботи, що виконали працівники ТзОВ «Волиньгазбуд» на будівництві газопроводу в селі Колодеже, коштували 98,3 тис. грн. Оплата послуг за проведений технагляд становила 1699,60 грн. Виділені кошти було перераховані на відповідні рахунки «Волиньгазбуду».

Водночас у ході перевірки було встановлено, що роботи з будівництва підвідного газопроводу здійснювалися раніше - у 1996-1998 роках та у липні 2008 року. Відтак, жителі села Колодеже користуються природнім газом з грудня 2008 року, про що чиновниками не могли не знати.