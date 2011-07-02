Гриценко: законопроект про продаж ГТС уже готується до внесення в парламент

Наступного пленарного тижня до парламенту планується внести законопроект, що дає можливість для продажу української газотранспортної системи.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявив у прямому ефірі ток-шоу «Шустер Live».

Він переконаний, що таке рішення влада прийняла під тиском Росії, і саме російські структури можуть стати власниками української ГТС.

«Ми здаємо наші стратегічні інтереси», - попереджає А.ГРИЦЕНКО.

«Візьміть п’ять найкрупніших банків в Україні – три з них російські. Інформаційний простір також переважно контролюється Росією. Подивіться на наші спецслужби, наших урядовців – я впевнений, що частина з них має російські паспорти. Дехто того не приховує», - заявив депутат.

За таких умов, вважає А.ГРИЦЕНКО, Україна не може називати себе суверенною державою і не може проводити власну політику.

«Це треба зупинити. Ми живемо в Україні, давайте про це не забувати», - закликав він.