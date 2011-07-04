Ф'ючерси на нафту на NYMEX в п'ятницю закрилися з пониженням

Ф'ючерси на нафту в п'ятницю закрилися з пониженням на тлі нової хвилі побоювань щодо стану світової економіки після більш слабких даних по виробничій сфері Китаю та країн єврозони, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на світлу малосірчисту нафту знизилися на 48 центів, до 94,94 долара за барель після торгів у діапазоні 93,45-95,39 долара за барель. Ціни на нафту за минулий тиждень виросли на 4,2%, що стало найзначнішим тижневим зростанням з 8 квітня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися в ціні на 71 цент, до 111,77 долара, після торгів у діапазоні 109,50-112,48 долара за барель. Ціни на нафту марки Brent виросли на 6,3% за минулий тиждень, показавши найістотніше зростання з тижня 2-8 квітня.

Ціни відновилися після різкого зниження на початку сесії у п'ятницю, тоді як дані по виробничій сфері США виявилися сильнішими, ніж очікувалося, і учасники ринку вирівнювали позиції перед святкуванням Дня незалежності в понеділок. З початком третього кварталу, за словами трейдерів, спостерігаються також притоки капіталу з боку товарних фондів, які допомогли надати підтримку під ціни близько 95 доларів за барель після падіння на початку минулого тижня до чотиримісячних мінімумів нижче 90 доларів за барель.

Обсяг торгів був низьким напередодні святкування в понеділок Дня незалежності в США, у зв'язку з яким ринки будуть закриті.

Котирування серпневих ф'ючерсів на бензин RBOB виросли на 0,34 цента, до 2,9726 долара за галон. Серпневі ф'ючерси на топковий мазут знизилися на 2,18 цента, до 2,9245 долара за галон.