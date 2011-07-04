Ситуація в Греції підштовхнула ціну нафти вгору

На світових торгах у понеділок, 4 липня, ціни на нафту ростуть на тлі схвалення в ЄС виділення чергового траншу фінансової підтримки Греції.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,36 долара, або на 0,38% - до 95,3 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,13 долара, або на 0,12% - до 111,9 долара за барель.

У минулу суботу рада міністрів фінансів єврозони схвалила надання Греції до 15 липня коштів у розмірі, приблизно, 12 мільярдів євро, передає Bloomberg.