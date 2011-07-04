Білорусь відновила імпорт української електроенергії

Білорусь з п`ятниці відновила імпорт української електроенергії.

Про це УНІАН повідомив джерело в НЕК "Укренерго".

Співбесідник агентства уточнив, що ДПВД "Укрінтеренерго" поновило поставки у білоруському напрямі о 20.00 1 липня, а ТОВ "ДТЕК “Східенерго" поновило поставки 2 липня о 2.00.

"На даний час всі лоти (обсяги перетину, викуплені на аукціоні., – УНІАН) білоруського напряму завантажені", - сказало джерело.

Нагадаємо, що українські компанії припинили експорт електроенергії до Білорусі з травня п.р. через заборгованість білоруської сторони, спричиненої труднощами із закупівлею валюти на фоні різкої девальвації білоруської національної валюти. Борг білоруської сторони перед українськими компаніями на кінець червня становив близько 35 млн. дол.