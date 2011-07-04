Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у судовій залі присутні народні депутати і близько 20 журналістів.

Чимала кількість представників ЗМІ не змогла потрапити до зали засідань через щільні міліцейські кордони на підходах до будівлі суду. Бажаючих потрапити до зали людей багато, а прохід до будівлі суду невеликий.

Для зручності присутніх у залі суду прибрали один ряд стільців. Таким чином, на місці, що звільнилося, розташувалися телеоператори і журналісти.

Ще один ряд стільців зайняли народні депутати від «БЮТ-Батьківщини».

Перед початком засідання народні депутати видалили із зали молодика і дівчину, які вигукували: «Тимошенко - до відповідальності!».

Коли до судової зали зайшов суддя, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники традиційно не підвелися.