Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Тимошенко
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, у судовій залі присутні народні депутати і близько 20 журналістів.
Чимала кількість представників ЗМІ не змогла потрапити до зали засідань через щільні міліцейські кордони на підходах до будівлі суду. Бажаючих потрапити до зали людей багато, а прохід до будівлі суду невеликий.
Для зручності присутніх у залі суду прибрали один ряд стільців. Таким чином, на місці, що звільнилося, розташувалися телеоператори і журналісти.
Ще один ряд стільців зайняли народні депутати від «БЮТ-Батьківщини».
Перед початком засідання народні депутати видалили із зали молодика і дівчину, які вигукували: «Тимошенко - до відповідальності!».
Коли до судової зали зайшов суддя, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники традиційно не підвелися.