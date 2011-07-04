Госпотребінспекція продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Госпотребінспекція) продовжила дію стандартів якості бензинів і дизельного палива ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні» і ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне» до 31 грудня 2011 року.

Про це йдеться в наказі Госпотребінспекціі (№ 240 від 1 липня), розміщеному на офіційному сайті відомства.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році був прийнятий графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте 28 грудня 2010 Держспоживстандарт продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпалива, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року.

Про готовність освоїти випуск нафтопродуктів, що відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі виступають за перехід на поліпшені стандарти, пропонуючи запровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вище якість - нижчий податок».