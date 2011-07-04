Суд у справі Тимошенко оголосив перерву до 6 липня

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 6 липня в засіданні з розгляду кримінальної справи щодо газових угод, порушеної проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд частково задовольнив клопотання захисника Ю. ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки він нещодавно увійшов у справу і без достатнього часу для ознайомлення з нею не може надавати своїй підзахисній якісні адвокатські послуги.

У той же час суд не врахував клопотання Ю. ТИМОШЕНКО про перенесення розгляду справи до кінця тижня у зв`язку з закордонним відрядженням іншого її захисника Сергія ВЛАСЕНКО. Це клопотання суд не задовольнив у зв`язку з тим, що надані пояснення щодо відсутності С. ВЛАСЕНКО не є поважними.

Наступне судове засідання має початися 6 липня о 10.00.