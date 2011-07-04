Ситуація на паливному ринку стабільна, ціни зберігають тенденцію до зниження - експерти

Експерти НТЦ «Психея» (м. Київ) вважають, що ситуація на українському паливному ринку залишається стабільною і роздрібні ціни на нафтопродукти зберігають тенденцію до слабкого зниження.

Про це УНІАН повідомили в НТЦ «Психея».

У повідомленні наголошується, що незважаючи на рекордні обсяги експорту бензину Лисичанським НПЗ і дефіцит рухомого складу, ситуація на українському паливному ринку залишається стабільною.

«Судячи з усього, дефіцит, обіцяний його (ринку - УНІАН) окремими учасниками, поки відкладається завдяки відкритості ринку і диверсифікації поставок. У таких умовах роздрібні ціни на нафтопродукти збережуть тенденцію до слабкого зниження», - зазначено в повідомленні.

Експерти відзначають, що до зниження цін на паливо будуть підштовхувати: збереження потенціалу до зниження роздрібних цін на бензин, наявність у трейдерів (за даними Міненергоугля) більших, ніж у минулому році, запасів нафтопродуктів при меншому попиті на них; великі обсяги закупівель палива в країнах ЄС, викликані двомісячним ремонтом на Мозирському НПЗ: появи на українському ринку танкерних партій бензину А-92 і А-95 румунського виробництва.

Також, на думку експертів, зниженню цін на нафтопродукти сприятиме обіцяне поновлення поставок білоруських нафтопродуктів в повному обсязі; профіцит дизельного палива в усіх регіонах країни; «рекомендовані» 24 червня роздрібні ціни на бензин А-95 і дизель - 9,90 та 9, 50 грн / л відповідно; невисока платоспроможність населення; як наслідок - зміщення споживчих переваг вздовж лінійки: «іменний» бензин-бензин А-95-бензин А-92-пропан-бутан; значні обсяги реалізації спиртової та коксохімічної «бадягі».

Також у повідомленні зазначено, що згыдно з економічним прогнозом НТЦ «Психея», вартість нафтопродуктів на поточному тижні зміниться незначно. Середня роздрібна ціна бензинів А-92 і А-95 становила 9,95 і 10,28 грн / л відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за даними Консалтингової групи "А-95» (м. Київ) з ​​24 червня по 1 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-0,5% (в середньому на 0,3%) .