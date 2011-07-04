«Укргідроенерго» і китайська Sinohydro спільно побудують Канівську ГАЕС

Оператор українських гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» та Sinohydro LLC. (Китай) підписали меморандум про співпрацю при будівництві Канівської гідроакумулюючої станції (ГАЕС).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укргідроенерго».

Згідно з повідомленням, відповідний меморандум підписали в п'ятницю 1 липня генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор СИРОТА та генеральний директор Sinohydro Цзен СІНЛЯНЬ.

Згідно з документом, «Укргідроенерго» зобов'язалося сприяти наданню китайській компанії необхідних технічних документів з проекту будівництва ГАЕС, включаючи техніко-економічне обгрунтування з технічною та географічною інформацією, даних про навколишнє середовище та інше. На підставі даної інформації Sinohydro підготує технічну і комерційну пропозиції щодо реалізації проекту для розгляду українською стороною.

Меморандумом передбачено, що у разі досягнення сторонами згоди щодо спільної реалізації проекту будівництва ГАЕС Sinohydro зобов'язується забезпечити фінансування проекту і в процесі його реалізації буде максимально залучати українські трудові ресурси.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості та Sinohydro Corporation Limited (Китай) 8 червня ц.р. домовилися про співпрацю в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Довідка УНІАН. Sinohydro Corporation Ltd заснована в 2004 році. Статутний капітал компанії складає 122 млн. дол Спеціалізується на будівництві та модернізації ГЕС.

Будівництво Канівської ГАЕС - один з найбільш пріоритетних проектів ПАТ "Укргідроенерго" в найближчій перспективі. В даний час на Дніпрі працює Канівська ГЕС, яка побудована в 1972-1975 рр.. Верхню водойму цієї станції приваблива для використання її як нижнього водоймища для майбутньої Канівської ГАЕС.

Будівництво Канівської ГАЕС розпочалося в 1983 році. Спочатку проект був розроблений з проектною сумарною встановленою потужністю 3600 МВт. Після розпаду СРСР урядом України був прийнятий мораторій на будівництво Канівської ГАЕС. У 1999 році мораторій було знято і компанії "Укргідроенерго" доручено розробити та уточнити проект будівництва станції, а також надати свої пропозиції щодо цього проекту. Після проведення необхідних розрахунків і погоджень ВАТ "Укргідроенерго" спільно з компанією НЕК "Укренерго" і Міністерством палива та енергетики України прийнято рішення про затвердження основних параметрів Канівської ГАЕС з встановленою потужністю 1000 МВт в турбінному режимі та 1120 МВт в насосному (у складі 4 гідроагрегатів). Було розроблено та затверджено техніко-економічне обгрунтування, а також прийнятий для розробки проект з урахуванням заданої потужності. В даний час проект знаходиться на стадії доопрацювання та підготовки до експертизи. У рамках початкового проекту роботи по основним спорудам практично не велися. Проводилися лише підготовчі роботи з будівництва доріг та транспортних розв'язок, розвитку інфраструктури і комунікацій. На сьогодні ступінь готовності підготовчого періоду для будівництва Канівської ГАЕС є високою: є дороги, комунікації, тимчасові будівлі для здійснення будівництва.

Канівська ГАЕС має стати третьою гідроакумулюючої електростанцією ПАТ "Укргідроенерго" поряд з Київською і Дністровської ГАЕС.

В Україні експлуатується 10 великих ГЕС і ГАЕС. Оператором 9 станцій загальною встановленою потужністю 5007,6 МВт є державна компанія «Укргідроенерго». Будується Ташлицька ГАЕС в даний час у складі двох гідроагрегатів (302 МВт в турбінному режимі) входить до складу НАЕК «Енергоатом».