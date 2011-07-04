За тиждень великооптові ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 0,5%

З 27 червня по 4 липня середні по Україні крупнооптові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,2-0,9% (в середньому на 0,5%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 27 червня по 4 липня 2011 середні по Україні крупнооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - знизилися на 0,5%, або 60 грн. / тонна, - до 11 950 грн. / тонна; на бензин А-92 - знизилися на 0,9%, або 110 грн. / тонна, - до 12 460 грн. / тонна; на бензин А-95 - знизилися на 0, 2%, або 30 грн. / тонна, - до 12 820 грн. / тонна; на дизельне паливо - знизилися на 0,3%, або 30 грн. / тонна, - до 10 060 грн. / тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.