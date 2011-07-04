Глава правління «Західенерго» Галета звільнився у зв'язку з виходом на пенсію

Ігор ГАЛЕТА звільнився з посади голови правління енергогенеруючої компанії ВАТ «Західенерго» за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, заяву І. ГАЛЕТИ задоволено спостережною радою компанії в п'ятницю, 1 липня.

У повідомленні компанії не уточнюється, на кого покладено виконання обов'язків голови правління.

Нагадаємо, що першим заступником голови правління «Західенерго» в даний час є Володимир МАЗЯР.

63-річний І. ГАЛЕТА очолював компанію з березня 2010 року у зв'язку з призначенням колишнього гендиректора компанії Петро ОМЕЛЯНОВСЬКОГО президентом НАК «Енергетична компанія України».

Довідка УНІАН. ВАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

Статутний фонд ВАТ «Західенерго» становить 127 млн. 905 тис. 410 грн., Номінал акції - 10 грн.

Державі належать 70,1% акцій ВАТ, які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Ще 12,2% акцій компанії контролює ДТЕК.