Україна спрямує 31 млрд. грн. на будівництво та реконструкцію магістральних ЛЕП

Україна планує спрямувати 30,996 млрд. грн. на реалізацію державної цільової програми розвитку магістральних і міждержавних електромереж напругою 220-750 кВ на 2012-2016 роки.

Про це сказано в проекті концепції програми, оприлюдненому на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Джерелами фінансування програми стануть кошти державного бюджету, власні кошти оператора магістральних мереж у вигляді інвестиційної складової до тарифів на електроенергію, кошти, виручені від продажу акцій корпоратизованих підприємств, а також кредити, у тому числі й міжнародних фінансових організацій (МФО). В цілому у МФО на потреби реалізації програми планується залучити кредити на 477,2 млн. євро. Обсяги фінансування програми будуть уточнюватися щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету та інших джерел.

У рамках програми, зокрема, передбачається будівництво підстанцій 750 кВ загальною потужністю 3000 МВА на суму близько 6,77 млрд. грн., підстанцій 330 кВ (400 МВА) - 1,484 млрд. грн.

Також документом передбачено реконструкцію підстанцій 750 кВ загальною потужністю 3000 МВА на 793,6 млн. грн. із залученням кредиту МФО у розмірі 108 млн. євро, підстанцій 330 кВ загальною потужністю 900 МВА на 877,9 млн. грн. і кредит МФО на 14,6 млн. євро.

Крім того, передбачено будівництво ліній електропередач 760 кВ загальною протяжністю 677,2 км вартістю 9,8 млрд. грн. із залученням позик МФО у розмірі 340 млн. євро.

Також передбачається будівництво ЛЕП 330 кВ загальною протяжністю 998,7 км на 5,5 млрд. грн. з додатковими позиками від МФО 14,6 млн. євро, а також 220 кВ - 10 км на 250 млн. грн.

Результатом виконання програми стане забезпечення надійного транспортування електроенергії українськими електромережами для її постачання вітчизняним споживачам, а також для її експорту, імпорту і транзиту.

Довідка УНІАН. Магістральні та міждержавні ЛЕП 220-750 кВ експлуатує державне підприємство НЕК «Укренерго». На балансі компанії знаходиться близько 4,5 тис. км магістральних і міждержавних ЛЕП 750-500 кВ, 0,3 тис. км - 400 кВ, 12,8 тис. км - 330 кВ, 3 тис. км - 220 кВ.

Міждержавний перетин України формує близько 0,5 тис. км ПЛ 35-110 кВ.