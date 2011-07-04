ДТЕК купує голландську Taurunum Holding

Антимонопольний комітет України надав найбільшому в Україні приватному енергетичного холдингу ДТЕК дозвіл на покупку акцій компанії Taurunum Holding BV (Амстердам, Нідерланди), що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, безпосереднім покупцем акцій голландської компанії стане керуюча компанія енергохолдингу DTEK Holdings BV (Амстердам, Нідерланди).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, придбання Taurunum Holding відбувається в рамках вдосконалення корпоративної структури компанії, яка буде найкраще відповідати планам ДТЕК з розширення на ринках присутності.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагаченню вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.