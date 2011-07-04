ФДМУ виставить на продаж блокпакет "Дніпроенерго" у вересні замість жовтня

Фонд державного майна України прийняв рішення виставити на продаж 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" у вересні цього року.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Фонду держмайна плані-графіці виставляння на продаж пакетів акцій енергетичних компаній.

Раніше голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКА заявив, що відповідно до прийнятого ФДМУ плану-графіку приватизації блокуючий пакет "Дніпроенерго" планувалося виставити на продаж у жовтні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінніцяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня п.р. голова ФДМ Олександр РАБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцать запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.