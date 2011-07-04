Четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключено до мережі

Енергоблок № 4 Рівненської АЕС об 11:08 підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Турбогенератор енергоблоку було відключено від мережі 4 липня об 7:52 через спрацювання електричного захисту лінії електропередачі 750 кВ «РАЕС - ПС «Західноукраїнська».

Згідно із повідомленням, на цей час проходить планове навантаження потужності блоку. Порушень меж і умов безпечної експлуатації зафіксовано не було.

Таким чином, сьогодні на АЕС України у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків.

Тривають планові ремонти на енергоблоках № 1 і № 6 Запорізької АЕС, на енергоблоці № 2 Південно-Української АЕС.

Енергоблок № 2 Хмельницькій АЕС 2 липня об 18:04 відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.