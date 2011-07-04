У «Газпромі» відзначають прогрес у підготовці входження в «Південний потік» Wintershall Holding і EDF

Москва. У «Газпромі» відзначають прогрес у підготовці нової угоди акціонерів спільної проектної компанії щодо морської ділянки проекту «Південний потік» двох нових учасників німецької Wintershall Holding і французької EDF.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління російського газового холдингу Олексія МІЛЛЕРА з головою ради виконавчих директорів BASF SE Куртом БОКОМ, членом ради виконавчих директорів BASF SE Гаральдом ШВАГЕРОМ і головою ради директорів Wintershall Holding GMBH Райнером ЗЕЛЕ.

«Високу оцінку одержала робота з підготовки нової угоди акціонерів спільної проектної компанії щодо морської ділянки проекту «Південний потік», пов`язана із входженням в СПК двох нових учасників — Wintershall Holding і EDF», йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони відзначили успішний розвиток взаємодії в таких сферах, як обмін досвідом і навчання персоналу, науково-технічна співпраця, нафтогазохімія.

Довідка УНІАН. BASF SE є провідною у світі хімічною компанією. Діяльність BASF здійснюється в наступних основних напрямах: виробництво хімічних реагентів, синтетичних матеріалів, продукції для захисту рослин, а також видобуток і транспортування вуглеводнів.

Wintershall Holding GMBH — 100-процентне дочірнє підприємство концерну BASF, яке працює у сфері енергетики.

BASF SE і Wintershall Holding GMBH є партнерами ВАТ «Газпром» з освоєння Південно-Російського нафтогазового родовища, розробки першої дослідної ділянки ачімовських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища, а також будівництва газопроводу «Північний потік».

21 березня 2011 року «Газпром» і Wintershall Holding підписали Меморандум про взаєморозуміння відносно проекту «Південний потік», яке передбачає приєднання німецького партнера до реалізації морської ділянки газопроводу.

У Меморандумі зафіксовано, що частка участі Wintershall Holding у спільній проектній компанії, яка відповідає за реалізацію морської ділянки проекту «Південний потік», становитиме 15% із збереженням за «Газпромом» 50%.