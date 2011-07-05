Міллер заявляє, что продаж «Білтрансгазу» не позначиться на газовому контракті с Мінском

Прив`язування продажу компанії «Білтрансгаз» і контракту на постачання газу до Білорусі може призвести до затягування переговорів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками телефонної розмови керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і першого заступника прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА.

«На жаль, білоруська сторона продовжує пов`язувати підписання документів з «Білтрансгазу» з узгодженням умов нового контракту на постачання газу до Білорусії. На нашу думку, це може призвести лише до затягування переговорного процесу і нічого не змінить, по суті», - сказав за підсумками розмови О.МІЛЛЕР.

Наголошується, що сторони обговорили перспективи підписання документів з купівлі ВАТ «Газпром» 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз». Зазначалося, що практично всі пункти проекту договору узгоджено.

Було також наголошено, що умови чинного до кінця 2011 року контракту не можуть бути змінені.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий купити 50% компанії «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. «буквально завтра».

ВАТ "Газпром" з 2010 року є власником 50% акцій ВАТ "Білтрансгаз".

Керівники уряду Білорусі і "Газпрому" неодноразово заявляли про готовність до укладення угоди з купівлі-продажу акцій "Білтрансгазу", однак Мінськ пов`язав контракт з договором на постачання газу до Білорусі в 2012-2014 роках. "Газпром" такі умови не влаштували.

У 2007-2010 роках "Газпром" поетапно викупив 50 відсотків акцій "Білтрансгазу" за 2,5 мільярда доларів, перераховуючи щороку 625 мільйонів доларів за 12,5 відсотка акцій. Угоду було укладено, виходячи з оцінки ринкової вартості ВАТ "Білтрансгаз" у 5 мільярдів доларів, яку провів у 2006 році банк ABN Amro.

"Білтрансгаз" є монополістом на білоруському газовому ринку.