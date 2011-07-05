КРУ вважає неправдивою та несправедливою оцінку «Макіїввугіллям» факту їх ревізійної перевірки

Донецьк. КРУ в Донецькій області вважає неправдивою та не справедливою оцінку державним підприємством «Макіїввугілля» факту їх ревізійної перевірки. Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі Контрольно-ревізійного управління в Донецькій області, коментуючи інформацію від прес-служби ДП "Макіїввугілля", опубліковану раніше.

У прес-службі КРУ підкреслили, що для того, «щоб не було вигаданих історій щодо КРУ», вони надають офіційну інформацію про ревізію цього держпідприємства. Агентство УНІАН публікує позицію КРУ в даному питанні.

Так, у першому кварталі 2010 року КРУ розпочало планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Макіїввугілля» та його структурних підрозділів за період, починаючи з 01.01.2008 р., але завершити тоді ревізію так і не вдалося, «з багатьох причин», відзначає прес-служба.

По-перше, фахівцям ревізійних груп та залученим фахівцям "постійно створювалися всілякі перешкоди у здійсненні державного контролю" за ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності і т. д.

По-друге, 16.04.2011 керівництвом ДП «Макіїввугілля» було відмовлено в проведенні інвентаризації залишків вугілля на складах ВП «Шахта Чайкіно» та ВП «Ордена Трудового Червоного Прапора шахта імені В. І. Леніна» з причин відсутності директорів вказаних підрозділів.

По-третє, 19.04.2010 і 26.04.2010 керівництвом ДП «Макіїввугілля» посадові особи КРУ не були допущені до проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, їм відмовили в проведенні інвентаризації вугільних складів, наданні для перевірки необхідних документів.

Про такі факти порушення законодавства обласне КРУ було змушене поінформувати прокуратуру Донецької області та Головне управління МВС у Донецькій області.

Враховуючи ситуацію, що склалася, КРУ констатувало, що ревізія «Макіїввугілля» не була проведена, про що було повідомлено ГоловКРУ України та керівництво самого підприємства.

Як наголошується в релізі КРУ в Донецькій області, "тільки завдяки безпосередньому дорученню першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА (від 09.08.2010 р.) Та за погодженням з ГоловКРУ до Плану контрольно-ревізійної роботи апарату КРУ в Донецькій області на III квартал 2010 року було включено питання проведення ревізії «Макіїввугілля» за 2008-2009 роки та звітний період 2010 року.

КРУ листом (від 20.08.2010 р.) Повідомило керівника ДП «Макіїввугілля» про те, що з 31.08.2010 року буде розпочато планову ревізію підприємства.

У ході ревізії було встановлено фінансові порушення на загальну суму понад 1 млрд. 823 млн. грн., З яких підлягали усуненню на вимогу КРУ 388,9 млн. грн.

В інформації прес-служби місцевого КРУ вказується, що свою бездіяльність адміністрація ДП «Макіїввугілля» пояснила відсутністю фінансування з боку держави, не враховуючи той факт, що підприємство має і власні кошти, які можна було б спрямувати на поліпшення фінансового стану шахтарів. Причому, в КРУ зазначили, що керівники профспілок, які повинні відстоювати права працівників вугільної промисловості, «на подив» не проявили жодної ініціативи, а, навпаки, на одній зі своїх прес-конференцій заявили, що зовсім не зацікавлені в проведенні чергової, планової, законної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства». Навпаки, профспілкові лідери дали необгрунтовану оцінку діям ревізорів, звинувачуючи їх у тому, що їм нібито «не зрозуміло ким» ставиться завдання «виявити» будь-які порушення і створити компромат щодо вугільного підприємства і його керівництва. У прес-службі КРУ ще раз нагадали, що інспектування будь-якого підприємства здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці фінансово-господарської діяльності підконтрольного підприємства. Ревізія повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства на підприємстві, встановлення винних посадових і матеріально відповідальних осіб у їх допущенні. Тому, КРУ в Донецькій області вважає такі висловлювання на прес-конференції «звичайним наклепом» на працівників державної контрольно-ревізійної служби України.

«Глибоко обурив фахівців КРУ і той факт, що поряд, з так би мовити, «браком» грошових коштів для виплати гідної заробітної плати шахтарям, керівництво ДП «Макіїввугілля» протягом листопада 2008 року, вересня, жовтня, листопад 2009 року, січня 2010 списало з балансу підприємства і нібито вивезло на породні відвали значні обсяги рядового вугілля вартістю мільйони гривень, визнавши його некондиційним», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ДП «Макіїввугілля», 22 червня 2011 Донецький апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції, в якому вимоги КРУ Донецької області стосовно «Макіїввугілля» визнані протиправними. Зокрема, у прес-службі "Макіїввугілля" відзначали, що лідери вугільних профспілок «Макіїввугілля» ще e жовтні 2010 р. на прес-конференції заявляли журналістам про упереджений характер проведених ревізій.