Росія збирається підвищити газовий тариф на внутрішньому ринку

Мінекономрозвитку Росії пропонує двоетапне підвищення тарифів на газ для всіх споживачів в 2012 році: з 1 січня - на 5%, з 1 квітня - на 9,5%, повідомив заступник міністра економічного розвитку Андрій Клепач журналістам.

«Ми пропонуємо по газу зростання 15% грудень до грудня в 2012-2014 роках з однією зміною: модель, яка передбачалася для громадян, - підвищення з 1 січня на 5% і з 1 квітня на 9,5% - поширити на всіх споживачів», - сказав він, додавши, що в результаті у 2012 році зростання тарифів складе 12,5%.

Крім цього, як розповів А. Клепач, МЕР пропонує встановити граничне зростання тарифів на електроенергію у 2012 році на рівні 9-11%, у 2013 році - 7-10%, у 2014 році - 9-11%. Тарифи РЖД будуть підвищені у 2012 році на 7,4%, у 2013 році - на 6,4%, в 2014 році - на 5,5%.

Відповідні тарифні пропозиції на 2012-2014 роки Мінекономрозвитку направило в уряд Росії, передає РІА «Новости».