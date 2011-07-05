У Запорізькій обл. ураган залишив без світла більше 1,7 тисячі будинків

У Запорізькій області ураган пошкодив дахи 13 будівель і залишив без світла більше 1 тис. 700 будинків в селах Велика Білозерка і Гюнівка.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, ураган, що пронісся вчора ввечері, супроводжувався шквальним вітром, грозою та градом діаметром 2,5 мм.

Ураганом повалило кілька дерев, також були пошкоджені 3 лінії і 1 опора ліній електропередач, без електрозабезпечення залишилися 756 абонентів у с. Велика Білозерка і 990 - у с. Гюнівка, повідомили в МНС.

За даними місцевих жителів, під час урагану пройшов настільки сильний дощ, що на вулицях рівень води піднявся до 30-40 см і в городах все змило.

Силами Кам'янко-Дніпровського РЕЗ ВАТ «Запоріжжяобленерго» енергопостачання населених пунктів повністю відновлено.