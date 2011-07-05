«Укрнафта» оскаржить рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Carpatsky Petroleum

ПАТ «Укрнафта» - провідна нафто-і газовидобувна компанія України, що володіє мережею автозаправних станцій, має намір опротестувати рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція), який прийняв рішення стягнути з «Укрнафти» 146,9 млн. дол. збитків на користь компанії Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США, входить в Kuwait Energy Company) в суперечці про розрив угоди про спільну діяльність з розробки Рудовсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища (Полтавська обл.).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Укрнафта».

У компанії підтвердили, що «Укрнафта» бере участь у низці судових процесів з Carpatsky Petroleum.

«Ці процеси досить складні й проводяться під юрисдикцією трьох країн. Зокрема, суди проходять в Україні, Швеції та США. У всіх країнах, включаючи Швецію, ще йдуть судові процеси. Судовий процес у Стокгольмському арбітражному суді - це лише складова частина загального судового процесу, і «Укрнафта» має намір опротестувати це рішення», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що «важливо також враховувати, що «Укрнафта» виграла всі судові процеси щодо цієї справи в Україні».

Також представник компанії зазначив, що «Укрнафта» переконана у правильності своєї юридичної позиції і буде продовжувати захищати свою позицію і права у всіх юрисдикціях. «Беручи до уваги той факт, що судові процеси ще не завершені, ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день не існує ризику негайної імплементації рішення Стокгольмського арбітражного суду», - додав він.

Як повідомлялося, компанія Kuwait Energy Company у своєму звіті за 2010 рік, опублікованому в кінці червня, повідомила, що ще у вересні 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма ухвалив рішення стягнути з компанії «Укрнафта» 146,9 млн. дол збитків на користь компанії Carpatsky Petroleum. Трибунал також задовольнив позов про розрив угоди про спільну діяльність.

Нагадаємо, договір про спільну діяльність між Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) і «Укрнафтою» з розробки Рудовська-Червонозаводського газоконденсатного родовища був підписаний 4 вересня 1995 року.

У липні 1996 року відбулося приєднання Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) до Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США). Делаверська Carpatsky Petroleum таким чином стала правонаступником техаської Carpatsky Petroleum. Після цього до договору неодноразово вносилися зміни.

Як повідомлялося, раніше Carpatsky Petroleum звернулася до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з позовом до «Укрнафти» про стягнення з держкомпанії 454,9 млн. дол збитків.

Запаси природного газу Рудовсько-Червонозаводського родовища оцінюються в розмірі понад 36 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. У серпні 1994 року «Укрнафта» і Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) створили спільне підприємство «Укркарпатойл ЛТД» для розробки Битків-Бабченського газоконденсатного родовища. На момент створення 45% статутного фонду підприємства належало Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США), 45% - «Укрнафті».

Згодом «Укрнафта» де-факто змогла збільшити свою частку в «Укркарпатойл ЛТД» до 100% у зв'язку з порушенням процедури правонаступництва Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США) щодо 45% в статутному капіталі СП, що раніше належали Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США ).

Відповідно до закону України «Про господарські товариства», Делаверська Carpatsky Petroleum, будучи правонаступницею техаської Carpatsky Petroleum, може бути визнана власником 45% СП загальними зборами акціонерів компанії. Делаверська Carpatsky Petroleum наполягала, що це має відбутися автоматично.