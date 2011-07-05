Газовий борг підприємств ТКЕ - 5,1 млрд.грн., «Київенерго» - 1,79 млрд.грн.

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз Україна» вимагає від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) терміново сплатити заборгованість за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 01.10.2010 р.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що оперативний аналіз стану розрахунків теплоенергетиків показує, що протягом червня 2011 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року значно скоротилися надходження коштів за спожитий природний газ від підприємств ТКЕ-боржників Дніпропетровської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Харківської, Полтавської , Кіровоградської, Донецької, Волинської, Сумської, Вінницької, Рівненської, Житомирської областей, а також міст Києва та Севастополя, АР Крим.

Окремі теплопостачальні підприємства ухиляються від виконання власних гарантійних зобов'язань, зафіксованих у відповідних листах-графіках, щодо погашення заборгованості за спожитий в 2010-2011 рр.. природний газ.

Виділення підприємствам ТКЕ планових обсягів природного газу для виробництва гарячої води в міжопалювальний період відбувається відповідно до фактичного виконанням ними графіків погашення заборгованості.

Згідно графіків погашення заборгованості підприємства ТКЕ повинні сплатити всю суму заборгованості за природний газ до початку опалювального періоду 2011-2012 рр.., тобто до 01.10.2011 р.

У разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 01.10.2010 р. природний газ, у ДК «Газ Україна» не буде законних підстав для укладання договорів на поставки таким підприємствам природного газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Станом на 4 липня заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років, складає 5,1 млрд. грн. (Без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ - 64%.

Найбільша заборгованість - у підприємств ТКЕ Донецької (913 млн. грн.), Дніпропетровської (723 млн. грн.), Харківської (698 млн. грн.), Луганської (301 млн. грн.), Одеської (259 млн. грн.) , Запорізької (199 млн. грн.), Львівської (187 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Полтавської (148 млн. грн.), Житомирської (116 млн. грн.) областей, а також АР Крим (239 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр.. становить 1,79 млрд. грн. (Рівень оплати в 2011 р. - 74%).

У разі подальшого порушення теплопостачальними підприємствами власних зобов'язань, ДК «Газ Україна» буде піднімати перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України питання про застосування профільним відомством (а в разі потреби, разом з правоохоронними, контролюючими та адміністративними органами) заходів щодо керівників підприємств ТКЕ, які порушують порядок розрахунків за природний газ.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює своєчасні та повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу .