Розширено коло осіб, які мають право на безкоштовне отримання вугілля на побутові потреби

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення прав вдів, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 297 народних депутатів з 395, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено розширити коло осіб, які мають право на безкоштовне отримання вугілля на побутові потреби за рахунок підприємств з видобутку вугілля та вуглебудівних підприємств, а в разі їх ліквідації або консервації - їх правонаступників.

Це право надається пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах і мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та / або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та / або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних і брикетних фабриках, - не менше 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок.

Також це право надається членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року.