ДІЯР поки не схвалила завантаження палива Westinghouse у 2-й енергоблок Південно-Української АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) поки не узгодила завантаження партії з 42 збірок виробництва транснаціональної компанії Westinghouse в енергоблок №2 Південно-Української АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови інспекції - головний державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеці Михайло ГАШЕВ.

За його словами, партія збірок була поставлена на промисловий майданчик станції в травні, пройшовши відповідний вхідний контроль. Водночас, у регулятора є низка зауважень щодо можливості експлуатації збірок у 2-му енергоблоці через конструктивні особливостей його реакторної установки (проект В-338).

«Було звернення компанії, і ми їм відповіли, що тоді доведіть нам, що рівень безпеки цієї реакторної установки прийнятний і що туди можна вантажити таке паливо», - сказав М.ГАШЕВ.

Крім того, головний держінспектор із ядерної та радіаційної безпеки зазначив, що НАЕК ще не виконала всі необхідні заходи щодо підвищення безпеки цього блоку в рамках зведеної Концепції підвищення безпеки АЕС.

Водночас М.ГАШЕВ підкреслив, що до самого палива у інспекції на сьогоднішній день претензій немає, допустившись при цьому можливість його завантаження в блок у ході поточного планово-запобіжного ремонту (ПЗР), проте після врахування зазначених зауважень регулятора.

Енергоблок №2 ПУАЕС виведений у ремонт наприкінці червня ц.р. ПЗР триватиме до 7 вересня ц.р.

Нагадаємо, що наразі в реакторній установці (серійний проект В-320) енергоблока №3 ПУАЕС експлуатується 84 ТВЗ виробництва компанії Westinghouse.

Westinghouse почала комерційні поставки ядерного палива в Україну з 2011 року в рамках відповідного контракту, укладеного з НАЕК "Енергоатомом" у березні 2008 року.

Контракт, зокрема, передбачає постачання до 2016 року ядерного палива в кількості перевантажень трьох енергоблоків типу ВВЕР-1000 або 630 ТВЗ.

Також, у разі потреби, обсяги постачань палива можуть бути збільшені до 3 додаткових партій із перезавантаження енергоблоків щорічно.