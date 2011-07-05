Україна в І півріччі збільшила транзит газу до країн Європи на 14,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-червні збільшила транзит природного газу до країн Західної Європи на 14,5%, або на 7,152 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 56,441 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-червні збільшилося на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 87,509 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км., МГ – 22,2 тис. км., і 16,4 тис. км. газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становит: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.