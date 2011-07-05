Питання про корегування цін на газ може бути розглянуте при злитті Газпрому і Нафтогазу - Міллер

Москва. Питання про коректування цін на газ для України може бути розглянуте при злитті «Газпрому» і «Нафтогаза України».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це глава правління російського газового холдингу Олексій МИЛЛЕР сказав за підсумками робочої зустрічі з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм ЖВАВО, яка пройшла сьогодні в Москві.

«Нічого нового сказати не можу. Питання про коректування цін на газ для наших українських друзів може бути розглянуте при злитті «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України», - сказав О.Міллер за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, 30 червня О.Міллер заявив, що в переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогаза України» – УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому глава «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови – це одна тема, а створення єдиної компанії – інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, – це абсолютно інша історія, абсолютно не та, про яку мовилося відносно єдиної компанії», - уточнив він.

Як повідомлялося, раніше О.Міллер заявляв, що ціна на російський газ для України по довгострокових контрактах в четвертому кварталі 2011 року може скласти 500 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, в другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.