Суд задовольнив апеляцію прокурора на відновлення слідства у справі про розмитнювання газу

Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляцію прокурора на рішення Печерського райсуду про відновлення слідства у справі про незаконне розмитнювання 12 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував свою ухвалу тим, що рішення про відновлення слідства у цій справі було ухвалене вже на стадії судового розгляду, що за законодавством не можна робити. На думку суду, таке рішення може бути ухвалене тільки на стадії досудового слідства, а не на стадії судового розгляду.

Суд вирішив, що раніше прийнята ухвала Печерського суду підлягає відміні. Також суд ухвалив рішення про забезпечення судового розгляду поділа Ігоря ДІДЕНКО, Анатолія МАКАРЕНКО і Тараса ШЕПІТЬКО в Печерському районному суді з іншим складом суду.

Як повідомляв УНІАН, у справі “Росукренерго” під вартою з літа 2010 року знаходилися екс-голова Державної митної служби А.Макаренка і колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» І.Діденко.

А.Макаренко був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про завдання збитку Україні за наслідками розгляду позову “Росукренерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.Макаренко в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнювання газу “РУЕ”. Відносно А.Макаренко було збуджено кримінальну справу по статті "службова халатність".

9 липня СБУ затримала І.Діденко в рамках кримінальної справи, збудженої відносно нього згідно ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.